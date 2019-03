Ann De Vreese is nieuwe N-VA-voorzitter Anthony Statius

14 maart 2019

11u09 0 Nazareth Bij N-VA Nazareth-Eke werd een voorzitterswissel doorgevoerd. Ann De Vreese werd unaniem verkozen tot nieuwe voorzitter en volgt hiermee Koen Dewaele op, die zes jaar aan het hoofd stond van de partij.

Ann De Vreese werd bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 rechtstreeks verkozen, maar stond haar zitje in de gemeenteraad af om zich volop te kunnen focussen op het voorzitterschap. “Ik wil de drijvende kracht zijn achter het vernieuwde team, dat binnenkort zal bekendgemaakt worden”, zegt Ann. “Ik start met een rugzak vol nieuwe ideeën zodat onze ploeg kan groeien en vooral dichter bij de inwoners van Nazareth kan staan.”

Ann heef twee zonen en was in haar jeugdjaren leidster van de KLJ en hoofdmonitor van de gemeentelijke speelpleinwerking. Ze werkte twaalf jaar als sportfunctionaris op de sportdienst van Nazareth en nadien op de sportdienst van De Pinte, momenteel als sportpromotor. Daarnaast is ze actief als zelfstandig nagelstyliste en een andere passie is het geven van privézwemlessen.