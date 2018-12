Afwerking ‘s Gravenstraat opnieuw uitgesteld Anthony Statius

31 december 2018

De werken in de ’s Gravenstraat in Nazareth hebben opnieuw vertraging opgelopen. Door het slechte weer heeft de aannemer nog geen toplaag op de fietspaden kunnen aanbrengen. De straat zal pas na het bouwverlof worden opengesteld.

De gemeente Nazareth meldt dat de afwerking van de ‘s Gravenstraat opnieuw werd uitgesteld. “De aannemer heeft meegedeeld dat hij door het slechte weer geen toplaag op de fietspaden kan aanbrengen”, klinkt het. “Aangezien er bouwverlof is tot en met zondag 6 januari, kunnen we de ‘s Gravenstraat in de kerstvakantie helaas niet openstellen. Het eenrichtingsverkeer in de richting Deurle-Nazareth blijft geldig tot in de week van 7 januari. Pas wanneer de fietsers weer veilig kunnen rijden, wordt het tweerichtingsverkeer ingesteld. We hadden als lokaal bestuur liever een andere boodschap gebracht, want we gunnen onze inwoners zo snel mogelijk een bruikbare nieuwe straat. Laat ons nog even geduld uitoefenen en vredevol genieten van de feestdagen.”