Aantal inbraken halveert in twee jaar 11 juli 2018

Het aantal inbraken in de eerste helft van 2018 ligt in de politiezone Schelde-Leie beduidend lager dan de voorbije jaren.





De politiezone maakte de cijfers gisteren zelf bekend. In de eerste zes maanden van dit jaar vielen er zeventig inbraken en pogingen tot inbraak te noteren. Dat is 29 procent minder dan de 99 inbraken van 2017, en bijna een halvering van de inbraken in 2016. De cijfers tonen een stelselmatige, dalende trend in de volledige politiezone, en voor alle gemeenten afzonderlijk. Volgens de politie is dat het resultaat van hard preventiewerk. "De BIN's, ANPR-camera's, het gespecialiseerd Team Inbraken, inbraakpreventieadvies, afwezigheidstoezicht,... stuk voor stuk ontmoedigen ze ongewenste gasten", stelt de politie in een persbericht. Ook in de rest van het land daalt het aantal inbraken. Al is er ook een kanttekening: elk jaar is er tijdens de donkere maanden in het najaar een 'inhaalbeweging' merkbaar. Dat is ook in de politiezone Schelde-Leie het geval. (OSG)