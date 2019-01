Aanrijding tussen twee wagens op N35 in Nazareth: geen gewonden JDG

15 januari 2019

19u24 0 Nazareth Twee voertuigen zijn dinsdagavond betrokken bij een ongeval op de N35 in Nazareth. De inzittenden kwamen er met de schrik vanaf, aan de voertuigen was wel veel schade.

Het ongeval gebeurde rond 17.30 uur op het kruispunt van de N35 met de Warandestraat. “Een mevrouw die met haar auto uit de Warandestraat kwam, kreeg van een voorbijganger teken dat ze over kon steken”, vertelt de politie van zone Schelde-Leie. “Ze had echter niet goed opgelet en werd in de zijkant van haar wagen aangereden door een bestuurder die op de N35 reed.”

Bij het ongeval raakte niemand gewond. Al bij al veroorzaakte het incident volgens de politie weinig verkeershinder.