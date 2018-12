74 procent van de chauffeurs rijdt te snel in zone 30 Jeffrey Dujardin

20 december 2018

13u43 0 Nazareth In november passeerden ruim 12.000 voertuigen voorbij het oog van de flitscamera van de lokale politie van politiezone Schelde-Leie. 1.184 bestuurders reden te snel, wat een maandgemiddelde geeft van 9,9 procent overtreders. Bij acht van hen werd het rijbewijs onmiddellijk ingetrokken voor vijftien dagen.

De opvallende uitschieter in De Pinte was op de Grote Steenweg, waar je maximum 50 kilometer per uur mag rijden. Daar reed één op de twee te snel, goed voor 54 procent van het totaal. Op de Oudenaardseheerweg in Nazareth was het hetzelfde verhaal, daar reed ook 52 procent te snel in de bebouwde kom. In Gavere bleek de Leenstraat een populaire plek te zijn voor laagvliegers, waar één op drie te snel reed in de bebouwde kom. De zone 30 bleef in november een pijnpunt in Sint-Martens-Latem. Daar reed maar liefst 74 procent te snel in de Twee Dreven.