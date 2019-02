59-jarige voetganger in kritieke toestand na ongeval Jeffrey Dujardin

27 februari 2019

16u11 1 Nazareth In de Zonnestraat in Nazareth is maandagmiddag een zwaar ongeval gebeurd. Een voetganger raakte daarbij zwaargewond en verkeert nog altijd in kritieke toestand.

Een vrachtwagen met oplegger, die stilstond op de rijbaan in de richting van de Bernstraat, wou rond 16.20 uur vertrekken. Toen de 59-jarige chauffeur uit Baarle-Hertog vertrok, raakte hij echter een voetganger. Het slachtoffer, een 59-jarige man uit Nazareth, werd in levensgevaar overgebracht naar het UZ Gent. Hij verkeert nog altijd in kritieke toestand. Het parket stelde een verkeersdeskundige aan om de precieze omstandigheden van het ongeval in kaart te brengen.