41 overtreders lopen tegen de lamp bij verkeersactie Politiezone Schelde-Leie Jeroen Desmecht

23 november 2018

22u51 0 Nazareth Agenten van de politiezone Schelde-Leie hebben donderdag op verschillende locaties in de zone controles uitgevoerd. In totaal vlogen 41 bestuurders op de bon. De agenten controleerden voornamelijk op gordeldracht en gsm-gebruik. Verder werden ook de boorddocumenten van de wagens nagekeken.

De actie vond donderdag plaats tussen 09.00 uur en 16.00 uur in de gehele politiezone. De agenten patrouilleerden op verschillende locaties in De Pinte, Gavere, Sint-Martens-Latem en Nazareth. Daarbovenop werd op de N60 in Nazareth zowel in de voor- en namiddag een uur gecontroleerd.

In totaal werden er 41 overtredingen vastgesteld. 15 daarvan waren voor het niet dragen van de gordel. Er werden ook 13 bestuurders betrapt met hun gsm achter het stuur. 10 personen vlogen dan weer op de bon omdat hun boorddocumenten niet in orde waren. Eén bestuurder moest zijn rijbewijs voor 15 dagen inleveren voor drugsgerelateerde feiten. Er werd ook een GAS-boete uitgedeeld voor een wagen die foutief geparkeerd stond. Een andere bestuurder kreeg dan weer een boete omdat hij door het rood reed.