20% minder ongevallen in 2017 23 januari 2018

In De Pinte, Nazareth en Sint-Martens-Latem waren er vorig jaar 20 procent minder ongevallen in vergelijking met 2016. Dat blijkt uit cijfers van de politiezone Schelde-Leie. Er gebeurden 671 ongevallen in 2017, het laagste aantal in acht jaar tijd. Bij 133 van de 671 ongevallen vielen gewonden. 159 personen raakten gewond. Er vielen spijtig genoeg ook twee dodelijke slachtoffers in 2017, een motorrijder die de controle over het stuur verloor op de Kortrijksesteenweg (N43) en een bestuurder die tegen een boom reed in de Klapstraat (N437). Nog een opvallend cijfer is het aantal vluchtmisdrijven, 27 procent. Dat is meer dan één op vier. De meeste ongevallen in de politiezone Schelde-Leie gebeurden in Nazareth, dit komt voornamelijk door de drukke gewestwegen die daar te vinden zijn, waaronder de N60. De belangrijkste oorzaken waren te weinig afstand houden (één op vier ongevallen), geen voorrang verlenen (10 procent) en beschonken chauffeurs (8 procent).





Op vlak van inbraken bleken de cijfers ongeveer dezelfde. In 2017 waren er 249 inbraken in de zone, 8 meer dan in 2016. (DJG)