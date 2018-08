17 procent rijdt te snel 08 augustus 2018

Ruim 12.860 voertuigen zijn voorbij het oog van de flitscamera van de politiezone Schelde-Leie gereden. 2.258 bestuurders reden te snel. Wat een uitzonderlijk hoog maandgemiddelde geeft voor de zone: 17,60 procent overtreders tegenover een gemiddeld maandresultaat van 10%. Bij 18 bestuurders werd het rijbewijs onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. In De Pinte heeft de Grote Steenweg nog altijd te kampen met snelrijders (tot 64 procent), vooral te wijten aan de snelheidsverlaging van 70 naar 50 km/u. In Nazareth werd vooral te snel gereden in de 's Gravenstraat (61 procent) en Oudenaardseheerweg (56 procent). In Sint-Martens-Latem reed ruim 8 op 10 te snel in de Maenhoutstraat (85 procent).





(DJG)