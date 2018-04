16 voertuigen betrokken bij zware crash ENORME RAVAGE OP N60 NADAT VRACHTWAGEN INRIJDT OP FILE WOUTER SPILLEBEEN,

20 april 2018

02u37 0 Nazareth Een vrachtwagen die achteraan inreed op een file op de N60 ter hoogte van Nazareth in de richting van Gent, heeft een enorme ravage veroorzaakt. De vrachtwagen sleurde een bestelwagen mee en boorde zich door de twee rijen wachtende wagens. Niemand verkeert in levensgevaar.

Rond 12.45 uur stond een lange rij wagens te wachten op de N60 in de richting van Gent voor de verkeerslichten aan het kruispunt met de Grenadierslaan in Nazareth. Toen reed een vrachtwagen, bestuurd door een 49-jarige vrouw, plots aan hoge snelheid achteraan in op de file. De chauffeur raakte eerst een bestelwagen, die voor de vrachtwagen uit meegesleurd werd. De vrachtwagenbestuurster stuurde haar mastodont tussen de twee rijen wachtende wagens in, waardoor een paar auto's rakelings gepasseerd werden. Enkelen van hen liepen alleen wat krassen op de flank of een afgebroken zijspiegel op. Andere wagens raakten dan weer zwaarder beschadigd. Een auto vloog door de klap even in de lucht en kwam op zijn dak terecht.





Leven voorbij

Midden in de file raakte de bestelwagen los van de vrachtwagen. Die laatste kwam uiteindelijk tot stilstand tegen de middenberm. "Het gebeurde allemaal in een flits", vertelt dierenarts Tinneke Ossieur uit Machelen-aan-de-Leie, die in de staart van de aanrijding zat. "Gelukkig heb ik naar links kunnen uitwijken, waardoor de schade nog meevalt." Tinneke is wel onder de indruk van het gebeuren. "Even dacht ik dat mijn leven voorbij was, maar ik ben oké. De hulpdiensten waren ook snel ter plaatse. De ravage is nu wel groot, maar we mogen van geluk spreken dat er niemand erger gewond of dood is."





Uiteindelijk werden acht betrokkenen met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Niemand verkeerde in levensgevaar. Onder de gewonden zijn ook twee medewerkers van de gemeente Kluisbergen, die onderweg waren naar een opleiding. De tanker van de vrachtwagen die op de file inreed, was leeg en gespoeld, waardoor er geen risico was dat er vervuilende of zelfs giftige stoffen uit zouden lekken.





Scylvan Coorevits uit Zwijnaarde was net naar de markt gegaan in Oudenaarde. De vrachtwagen sleurde de bestelwagen langs haar wagen, maar ze raakte niet gewond. "Gelukkig remde de bestelwagen die vrachtwagen nog wat af", zegt ze. "Als het een gewone auto was geweest, was het misschien wel veel erger geweest. Dan konden we dood zijn." Scylvan had tijd nodig om te bekomen van de schrik.





De expresweg lag bezaaid met autowrakken, dus kon een tijd lang geen enkele wagen passeren. Gelukkig moesten de achterliggende wagens maximaal een half uur wachten voor ze in de tegenrichting de weg konden verlaten. Het parket kwam ook ter plaatse en liet een helikopter overvliegen om zo een beter beeld te krijgen van de ravage. Voor de gestrande betrokkenen werd waterbedeling voorzien. Rond 16.15 uur werd een eerste rijstrook vrijgemaakt en rond 17 uur was de weg volledig vrij.