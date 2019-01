1.669 bestuurders reden te snel in december Jeffrey Dujardin

11 januari 2019

17u55 0 Nazareth De flitscamera van de lokale politie van politiezone Schelde-Leie heeft in december ook niet stilgestaan. Er passeerden ruim 14.600 voertuigen voorbij het oog van de camera. 1.669 bestuurders reden te snel. Wat een maandgemiddelde geeft van 11,4 procent aan overtreders.

Bij veertien bestuurders werd het rijbewijs onmiddellijk ingetrokken voor vijftien dagen. In De Pinte werd net als vorige maanden vooral te snel gereden in de Grote Steenweg, daar liep er bij de ene actie 44 procent tegen de lamp, bij een andere 24 procent. In Gavere kregen vooral de Baaigemstraat (36 procent) en Leenstraat (32 procent) te maken met snelrijders. In Nazareth reed 2 op 3 te snel in de ’s Gravenstraat, goed voor 68 procent. In Sint-Martens-Latem blijft men in de zone 30 te vaak te snel rijden: Twee Dreven, reed maar liefst 63 procent te snel en Brandstraat zelfs 78 procent.