"Hij dacht dat de brand vanzelf gedoofd was" 05 februari 2018

02u33 0 Nazareth Een bewoner van de Mantelstraat in Nazareth heeft zondagochtend aan den lijve ondervonden dat je de brandweer best ook verwittigt bij een kleine brand. Zaterdagavond belde hij voor een kleine schoorsteenbrand niet naar de hulpdiensten, waardoor die zondagochtend zijn hele huis in de as legde.

Zaterdagavond merkten verschillende inwoners van de Mantelstraat op dat er uit de schoorsteen van hun buurman, die het huis huurde, heel wat rook kwam. "We hebben er met hem over gesproken en hij vond het niet nodig om de brandweer te verwittigen", zeggen de buren. "Hij zei dat er al geen rook meer uit de schoorsteen kwam en dat de brand waarschijnlijk vanzelf was gedoofd."





Dat bleek een foute inschatting te zijn. De brand woekerde verder en zondagochtend rond 7 uur werd de brandweer alsnog opgeroepen naar de Mantelstraat. "Toen we aankwamen waren de vlammen al zeer hoog", duidt luitenant Marc Naessens van brandweerpost Deinze. "We zijn meteen begonnen met blussen en hebben het voorste deel van het gebouw, een garage, nog kunnen vrijwaren. Maar waar het al brandde, daar is alles verwoest." De bewoner was op het moment dat de brand oplaaide niet thuis.





Toen Naessens van de buren hoorde dat er de avond voordien al een schoorsteenbrand was, belde hij meteen naar de noodcentrale om te informeren welk korps daarvoor was uitgerukt. "Maar daar wisten ze van niets. De bewoner had de hulpdiensten niet verwittigd. Het is natuurlijk ieders eigen keuze om de brandweer al dan niet te laten komen, maar in dit geval kon de grote brand voorkomen worden." De bewoner van het huis was niet aanwezig en raakte dus niet gewond, maar zijn hond had wel verzorging nodig. "Het dier had een paar brandwonden en is naar de dierenkliniek gebracht om te controleren of hij geen rook ingeademd heeft. Gelukkig leeft de hond nog." (WSG)