"5.000 euro voor parasols? Vergeet het" HORECA VERDEELD OVER 'UNIFORM TERRASSENREGLEMENT' ANTHONY STATIUS

10 februari 2018

02u50 4 Nazareth De gemeente Nazareth verplicht horecazaken met een terras op openbaar domein om uniforme windschermen en parasols te plaatsen. Kostprijs: zo'n 10.000 euro waarvan de helft gesubsidieerd. "Te duur en helemaal niet nuttig", zegt Peggy Bontinck van café Den Biechtstoel op Dorp. "Eindelijk krijgen we een groot, mooi terras voor de deur", zegt buurman Rik Nys van Eetcafé Oostwest.

Op de gemeenteraad van maandag 5 februari keurde de meerderheid het nieuwe terrassenreglement goed. Maar een reglement dat handelszaken met een terras op openbaar domein verplicht om uniforme windschermen en parasols te plaatsen, viel niet in goede aarde bij oppositiepartijen Open Vld, N-VA en Groen.





Creativiteit beperken

"Met dit reglement beperken we de creativiteit van onze ondernemers", zegt Dirk Vos (Groen)." "Ons gemeentebestuur heeft de mosterd gehaald bij de stad Deinze, die een terrassenreglement invoerde bij de herinrichting van haar Markt", zegt gemeenteraadslid Frank Dhaenens (N-VA).





"Maar wij zijn geen stad. In Nazareth Dorp zijn er maar drie horecazaken en in Eke zijn er ook maar een tweetal. Het is absurd te denken dat ook andere horecazaken, die een terras hebben op privégrond, hiervan gebruik zullen maken. Bovendien kost dit de belastingbetaler veel geld. Want onze gemeente moet investeren in een voorraad windschermen en parasols, die waarschijnlijk nooit zullen gebruikt worden."





"Het terrassenreglement dient net om meer horecazaken met terrassen aan te trekken", reageert burgemeester Danny Claeys (CD&V). "Voor alle duidelijkheid: het reglement is enkel verplicht voor horecazaken die een terras hebben op het openbaar domein en die dit willen afschermen met windschermen en parasols. Men kan ook kiezen om het terras open te laten. Voor bestaande terrassen op het openbaar domein, geldt een overgangsperiode van drie jaar. Wie een terras heeft dat paalt aan het openbaar domein, kan genieten van de subsidiëring, maar is niet verplicht om windschermen en parasols van de gemeente te gebruiken. De kostprijs? Per handelaar spreken we over zo'n 10.000 euro, waarvan de gemeente de helft betaalt."





Meningen verdeeld

Na een rondvraag bij de horecazaken op Dorp, blijkt dat ook daar de meningen verdeeld zijn. "Momenteel hebben wij geen terras, maar we zijn ook niet van plan om er een te plaatsen", zegt Timmy Peeters van M's Friet. "Een schande is het", zegt Peggy Bontinck van café Den Biechtstoel. "Door de werken op Dorp, die al bijna een jaar aanslepen, draaien wij de laatste vijf maanden 70% verlies. En nu wil de gemeente dat we nog eens 5.000 euro ophoesten voor windschermen en parasols, die ik via de brouwer gratis kan krijgen? Vergeet het."





Harde woorden, maar toch weerklinkt hier en daar ook een positieve noot: "Ik vind het terrassenreglement een goede beslissing, want nu krijgen we eindelijk een mooi terras over de volledige breedte van onze zaak", zegt Rik Nys van Eetcafé Oostwest op Dorp. "Je kan altijd zagen en klagen, maar ik zie hier zeker voordelen in."