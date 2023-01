Nathan (19) commercialiseert Picon van zijn opa André (82), een moordende en seksbeluste non en ouders die zelf crèche runnen: deze regioverhalen mocht u niet missen dit weekend

1. Hij was nog geen 18 toen Diksmuideling Nathan Missiaen (nu 19) zijn Picon Saint-André, met een alcoholpercentage van 16,3 procent, tijdens de coronacrisis commercialiseerde. Grootvader André (82) lanceerde de aperitief in 1986 in Bourgondisch Schild, de horecazaak van zijn dochter in Diksmuide. Daar is het nog steeds het best verkochte aperitief. Maar het recept, dat kent haast niemand. Nu lijkt opvolging én de bewaring van het geheim verzekerd. Een tip van de sluier van het Picon-mysterie opgelicht.

2. Als Ronald Janssen in 2010 drie moorden bekent, wordt hij meteen als seriemoordenaar bestempeld. De vergelijking wordt gemaakt met Marc Dutroux, Andras Pandy en… Zuster Godfrida uit Wetteren. “Dat trok mijn aandacht, want vrouwelijke seriemoordenaars zijn zeldzaam”, zegt onderzoeksjournalist Tom De Smet uit Antwerpen. Hij schreef er nu het boek Soeur Mourir over. Over moordzucht, maar ook over lesbische relaties, uitstapjes naar peepshows en fantasierijke spulletjes uit een Nederlandse seksboetiek.

3. “Alles ging in slow motion en ik hoorde geen geluid, precies zoals in een film.” Politie-inspecteur Fabrice Rosseel (34) was een van de zwaarste slachtoffers van de gasontploffing in het centrum van Oostende. Voor het eerst praat hij over die noodlottige dag in oktober. “Terwijl ik het intens voelde branden, hielp een handelaar me zo snel mogelijk uit mijn kleren.”

4. Je hebt Antwerpen graag zien en écht graag zien. Het beeld van Brabo en de hand van reus Antigoon dat hij wegwerpt? Of de lekkernij uit de Koekenstad die erop gebaseerd is? Of toch maar de Onze-Lieve-Vrouwetoren, de Schoonste Madam van ’t stad? Deze trotse Antwerpenaars lieten hun geliefde stad vereeuwigen op hun huid. “Het is niet per se de stad die mij zo aantrekt, het zijn de mensen die er wonen.”

5. De regio rond het Nederlandse Tilburg wordt begin januari 2009 opgeschrikt door een brutale moord. In een hotel in Tilburg wordt de 22-jarig Kelly Balmaakers afgemaakt met een schot in het hoofd. Al snel is er een verdachte, maar die blijkt spoorloos: ‘Kempenaar’ Marco De Kok (toen 40) uit Baarle-Hertog. De start van een internationale klopjacht met een verhaal dat uiteindelijk nog meerdere staartjes zal krijgen.

6. ‘Sorry, vanaf morgen gaat de crèche toe.’ Dat kregen de ouders van 39 kindjes van kinderdagverblijf Dumbo’s Kids in Hoeilaart op 10 november te horen. Van de ene dag op de andere zaten ze dus plots met hun bengels thuis. “Je hebt dan twee opties: treuren of in actie schieten. Wij hebben voor dat laatste gekozen”, zeggen mama’s Charlotte en Ysaline. Samen met negen andere ouders runnen zij de crèche nu. Wij gingen er op bezoek.

7. Wat was vroeger beter? Welk advies moet de jeugd krijgen? En wat is het geheim om zo oud te worden? Wij vragen het elke week aan de oudste inwoner van een dorp of stad in Vlaanderen, in onze nieuwe reeks ‘De Oudste Belgen’. Maria Oorts (101) uit Wijnegem bijt de spits af. “Mijn geheim? Ik denk niet dat je dat nog aan onze jeugd verkocht krijgt.”

8. Een politieman, een loodgieter en een leerkracht. Nee, we hebben het niet over Village People. Samen met nog 22 andere mannen veroverden ze begin de jaren 2000 als ’t Westvlams Gemiengeld Vintekoor de Vlaamse podia. De vrolijke bende bleek plots een even grote hype als de legendarische Betty van Big Brother, die onbewust hun showbizzcarrière lanceerde. Hoe vergaat het de venten tegenwoordig? Wij spraken met vier van hen: over hun grootste hits, hun aparte ‘rider’ en de toekomst. “We zijn elkaar wat uit het oog verloren, maar zeker niet uit het hart.”

9. Is een eeuwenoud mysterie aan de Maas opgehelderd? Twee Nederlandse dorpen waren het decennialang zeker: het Vikingkamp Ascloa lag ooit op hún grondgebied. Maar na tien jaar uitvoerig onderzoek komt de Vlaamse wetenschapper Bart Van den Bossche tot één intrigerende theorie: het kamp lag bij óns, meer bepaald in Maasmechelen. En daarvoor ziet hij meerdere verbazingwekkende redenen. “Ik droom van een collectieve zoekactie met metaaldetectoren”, zegt Van den Bossche.

