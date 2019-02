Nachtmerrie van elke ouder: man trekt meisje (17) van fiets en toont mes Procureur vordert 30 maanden celstraf voor poging tot ontvoering Patrick Lefelon

18 februari 2019

15u51 1 Een 17-jarig meisje wordt op een zomeravond tegengehouden terwijl zij langs de spoorlijn van de Oude Landen in Antwerpen naar huis fietst. De man toont een mes en vraagt hem te volgen. Een poging tot ontvoering, meent de procureur. “Eén groot misverstand ”, verdedigt de verdachte zich.

De nachtmerrie van elke ouder met een jonge dochter. Je kind van 17 jaar komt ‘s avonds over haar toeren thuis. Ze is nipt ontsnapt aan een jongeman, Oost-Europees type, die haar van haar fiets heeft getrokken aan het verlaten fietspad aan de Santiagostraat. Het meisje kwam met de fiets terug van rijschool.

Het meisje moet hem volgen naar een appartement in de blokken van Luchtbal. Zij blijft kalm. Zij volgt gedwee op de fiets. Wanneer zij haar kans ziet, spurt zij weg. De man springt in zijn auto en achtervolgt haar maar moet haar laten gaan omdat zijn auto niet op het smalle fietspad verder kan. Een getuige ziet vanuit de verte het voorval gebeuren.

Het meisje doet onmiddellijk aangifte. Een uur later staat de politie al aan de deur van de verdachte. Hij ontkent maar geeft later toch toe dat hij het meisje heeft tegengehouden.

Gilles de La Tourette

Volgens de procureur is het meisje door haar beredeneerd optreden ontsnapt aan een ontvoering. Hij gelooft weinig van de uitleg van de verdachte en eist daarom 30 maanden effectieve celstraf.

Verdachte S.L. spreekt van een groot misverstand. De man lijdt aan het syndroom van Gilles de La Tourette.

Advocaat Xavier Potvin: “Door zijn ziekte vertoont mijn cliënt soms obsessief, compulsief gedrag. Hij zag die avond aan het fietspad iets glinsteren in het gras. Dan zal en moet hij weten wat dat is. Hij is teruggedraaid en heeft een mes opgeraapt. Net dan kwam het slachtoffer aangefietst. Zij moest bruusk remmen. Mijn cliënt heeft haar bij de arm genomen want anders zou zij gevallen zijn. Vrijwel onmiddelijk heeft hij haar losgelaten. Kijk eens naar deze man. Hij is een struise kerel tegen een fijn meisje. Had hij haar willen ontvoeren, dan had hij veel meer kunnen doen.”

De verdediging vroeg daarom de vrijspraak. En dat schoot in het verkeerde keelgat bij het slachtoffer. “Wij moeten bijna spijt hebben dat er niets ergers is gebeurd. Het lijkt wel of deze man zomaar straffeloos een meisje ‘s avonds van de fiets kan trekken”, zo pleitte advocate Evita Anthoni voor het meisje.

“Als de rechtbank twijfelt of het om een poging tot ontvoering ging, dan moet die twijfel in het voordeel van de verdachte spelen”, zo sloot advocaat Kris Luyckx, ook voor verdachte S.L. de debatten af.

De rechtbank doet uitspraak op 18 maart.