Naast de Gentse Winterfeesten heeft onze regio nog veel meer winters te bieden: onze vijf tips Jeffrey Dujardin

07 december 2018

18u11 7 Naast de gekende en grote Gentse Winterfeesten heeft onze regio nog veel meer winters te bieden, hierbij een kleine selectie:

Grote après-ski bar: ambiance verzekerd in Mariakerke

Waar? Op het Mariakerkeplein in Mariakerke

Periode en openingsuren? Zaterdag 8 december, van 17 tot 23 uur

Hoeveel kramen? Dit jaar maar 5 kraampjes in plaats van 10, maar zo is er meer plek voor de winterbar! Die heeft een grootte van 270 vierkante meter.

Hoeveel kost een jenever, glühwein? Jenever kost 2 euro. De glühwein wordt door de lokale scouts verkocht ten voordele van ‘Kom op tegen kanker’.

Waarom naar daar? “Omdat het altijd feest is bij ons”, zegt Dirk van den Mergele, organisator. “Mensen kennen ons ook van de cavabar ‘Time for Bubbles’, en het is altijd ambiance. De mensen komen elkaar weer tegen en soms komen ze gewoon met buren om elkaar beter te leren kennen.” Een groot feest in de winterbar dus, met een gepast gastoptreden van DJ Santa C, de kerstman-dj.



Kerstmis op een andere manier: erotische kerstworkshop

Waar? Jingle Balls II, bij ONBETAALBAAR, Bomastraat 35, 9000 Gent

Periode en openingsuren? Vrijdag 14 december van 17 tot 23 uur, zaterdag 15 en zondag 16 december van 12 tot 18 uur.

Hoeveel kramen? We hebben 300 vierkante meter plek, waar er zestien ‘kraampjes’ zullen staan.

Hoeveel kost een jenever, glühwein? Je krijgt een gratis shotje glühwein als je binnenkomt, daarnaast kost jenever, wijn en andere rond de 3 euro.

Waarom naar daar? “Het is een andere manier om de aanloop naar kerst te vieren”, zegt Sophie De Somere. “Alles is zelfgemaakt, er zijn kaartjes, er komt iemand zelf kerstballen draaien uit hout. Je kan er sieraden laten maken, keukenschorten, vanalles. Er zal ook een erotische kerstworkshop zijn waarbij je je eigen houten dildo kan maken.” Hieronder alvast een voorsmaakje hoe dat in z'n werk gaat:

Levende kerststal en kerstworp in Lochristi

Waar? Aan Dorp-West, in Lochristi

Periode en openingsuren? Op 16 december van 14 tot 21 uur.

Hoeveel kramen? 60 kramen

Hoeveel kost een jenever, glühwein? 2,5 euro

Waarom naar daar? “We zien onszelf als de oudste kerstmarkt van Oost-Vlaanderen”, zegt Pieter Walbock, de organisator. “We doen dit nu al voor de dertigste keer. We hebben een groot aanbod, amper tien drankkraampjes. Er zal ook een kerstworp zijn waar er bijna 3000 euro valt te rapen. Er is ook een levende kerststal te bezichtigen. Kortom, genoeg redenen voor jong en oud om langs te komen.



Christmas in Loveland op feeëriek verlichte kerstmarkt in Wetteren

Waar? Op de Markt in Wetteren

Periode en openingsuren? Zaterdag 15 december van 15 tot 24 uur en zondag 16 december van 14 tot 21 uur

Hoeveel kramen? Een 50-tal chalets op de Markt en kramen handelaars in de winkelstraten

Hoeveel kost een jenever, glühwein? Afhankelijk van kraam tot kraam (verenigingen tot officiële catering vanaf 2,5 euro)

Waarom naar daar? Na jaren van tristesse heeft Wetteren weer een volwaardige kerstmarkt. Gratis parking, veel randanimatie.



Zelzaatse Kersthappening met Paul Severs

Waar? Grote Markt, Zelzate

Periode en openingsuren? Op zondag 23 december, van 16 tot 22 uur

Hoeveel kramen? Er zullen zes foorkramers zijn en 22 kraampjes

Hoeveel kost een jenever, glühwein? Er zal voor alle kramen een gezamenlijk tarief zijn, rond de 2,5 euro.

Waarom naar daar? Talloze Zelzaatse verenigingen zullen aanwezig zijn op de kerstmarkt, daarnaast kan je ook genieten van spetterende optredens van Paul Severs, Jettie Pallettie en DJ Benny.