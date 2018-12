Na de bosbranden in Portugal: Antwerps koppel begint aan heropbouw Toon Verheijen

14 december 2018

13u07 0 Ann S’heeren en Gerrit Wouters heropenen hun B&B in Monchique in de Portugese Algarve op 1 april. Een moment waar het koppel enorm naar uitkijkt nadat de hevige bosbranden van afgelopen zomer hun B&B nagenoeg volledig vernielden. Dankzij de steun van veel vrienden en kennissen, geld van inzamelacties en nu ook de verzekering die de schade (deels) vergoedt, valt alles weer in zijn plooi. “We hebben nog eens een glaasje champagne gedronken. Dat zegt genoeg zeker”, lacht het koppel.

Ann S’heeren en Gerrit Wouters stelden tijdens het programma ‘Met Vier in Bed’ begin augustus nog met trots hun B&B ‘Quinta O Ninho’ voor. Het koppel opende hun droom daar in mei 2017, maar begin augustus werd het een nachtmerrie toen de hevige bosbranden hun B&B zwaar trof. Drie van de vier gastenkamers waren volledig verwoest. Enkel de gemeenschappelijke ruimte en een eigen studiootje bleven overeind. “We hebben de voorbije maanden veel steun gehad van vrienden, familie en collega’s”, vertellen Gerrit en Ann. Onder meer de brandweer van Zoersel zamelde bijna 15.000 euro in om hun voormalige collega een hart onder de riem te steken. “Allemaal zijn ze komen helpen op één of andere manier. Zij hebben er ons letterlijk en figuurlijk mee doorgesleurd. Nu we ook een akkoord hebben met de verzekering is ook het financiële plaatje zo goed als rond. Het is nu zeker dat we echt verder kunnen. We hebben er een glaasje champagne op gedronken. Dat zegt genoeg zeker?”

Werken

Momenteel wordt er in de B&B van Gerrit en Ann volop gevloerd en betegeld. “Het zijn ontzettend zware maanden geweest”, vertelt Gerrit. “We hebben niet veel momenten gehad waarop we stil hebben gezeten. Stilaan zijn de grote werken gedaan. Van het oude gebouw is eigenlijk bijna niets overgebleven. We hebben de kamers vanaf nul weer moeten opbouwen. We hopen nu 1 april terug open te gaan. Dat is enerzijds een datum die blijft hangen (lacht) en anderzijds begint dan stilaan ook het seizoen terug. Eigenlijk zou maart ook kunnen, maar we gunnen onszelf toch net iets meer tijd. Misschien dat we dan eindelijk zelf eens wat rust kunnen nemen. Eens naar het strand wandelen. Een beetje vakantie. Want echt waar: veel rust hebben we niet gehad. We verplichten onszelf nu om op zondag niets te doen. En zelfs dat is niet altijd gemakkelijk, want je denkt dan toch aan iets en dan begin je daar ook weer aan.”

Gasten

Het koppel kijkt uit naar de heropening. “Terug gasten over de vloer krijgen. Terug mensen die zeggen hoe plezant het hier wel is in plaats van hoe erg het voor ons toch wel is”, vertelt Gerrit. “We willen onze gasten weer verwennen.” Ondertussen herstelt de natuur in Portugal zich ook weer. Van een maanlandschap is geen sprake meer. “Eigenlijk begint het hier weer opvallend groen te worden. Hier en daar staat nog wel een dorre boom, maar toch vooral groen. We hebben ook geluk gehad dat er na de branden veel regen is gevallen. Onze eigen tuin hier is eigenlijk nooit zo groen geweest. Over een paar maanden gaat er hopelijk nog nauwelijks iets van te zien zijn.”

Meer info op www.ninho.be