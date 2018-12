N-VA: “Nieuwe ploeg heeft niet eens helft van stemmen” Toon Verheijen

03 december 2018

Burgemeester Marc Smans van huidige meerderheidspartij N-VA steekt niet onder stoelen of banken dat het zwaar ontgoocheld is. “We zijn trots op wat we verwezenlijkt hebben”, zegt Smans. “De financiën zijn op orde geraakt en we hebben een goede begroting opgesteld. We hebben er ook voor kunnen zorgen dat de belastingen naar beneden konden. Dat gaan we nu als oppositie uiteraard goed in de gaten houden.”

Maar Marc Smans steekt ook niet weg dat het zuur is. “Opnieuw werd gekozen voor een bestuur met slechts één gemeenteraadslid op overschot. Dat is een gemiste kans. Meer zelfs, met 47,7% van de uitgebrachte stemmen in Beerse vertegenwoordigen zij samen niet eens de helft van het aantal stemmers. We vinden het jammer dat het aantal schepenmandaten/postjes maximaliseren belangrijker blijkt dan een groot en gedragen bestuursploeg die stabiliteit brengt voor onze gemeente. We betreuren het ook dat een goed voorbereid dossier van het NDC nu mogelijk niet doorgaat of zelfs in afgeslankte vorm. Héél merkwaardig.”

N-VA belooft een stevige maar constructieve oppositie. “We wensen de nieuwe bestuursploeg wel veel succes toe en zullen vanuit de oppositie ons constructief opstellen. Er heeft nog altijd bijna 27 procent voor ons gestemd. We laten die kiezers niet in de kou staan.” Marc Smans moet na zes jaar afscheid nemen van de sjerp. “Blijkbaar is dat de gewoonte in Beerse om na zes jaar te veranderen. “Ach, ik zal nu iets anders moeten zoeken, maar dat komt wel in orde.”