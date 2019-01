Moslimgemeenschap kuist Vrijheid op nieuwjaarsdag Toon Verheijen

01 januari 2019

14u47 5 Leden van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap (Majlis Khuddam ul Ahmadiyya België) trokken op op nieuwjaarsdag hun stevige handschoenen en een fluoevestje aan en trokken gewapend met borstels, vuilniszakken en prikstokken over onder meer de Vrijheid in Hoogstraten. Ook in Kasterlee en Turnhout staken ze de handen uit de mouwen.

De moslimgemeenschap organiseert die actie al verschillende jaren. “Twee basisprincipes van de islam is reinheid en loyaal zijn aan je land waar je woont”, vertelt Afir Ahmed van de moslimgemeenschap. “Met deze actie willen we in de eerste plaats onze jongeren daarvan bewust maken. Bidden alleen is niet genoeg. Je moet ook actie ondernemen. We doen dat bewust op de eerste januari omdat er dan traditioneel het meeste vuil op straat ligt. Ons doel is om zowel aan onze innerlijke als uiterlijke reinheid te werken. Innerlijk om in harmonie te leven met de anderen zonder enige vorm van discriminatie onder het motto: “Liefde voor iedereen & haat voor niemand”

De moslimgemeenschap krijgt voor de actie steun van het stadsbestuur van Hoogstraten. Zij stellen het materiaal en de vuilniszakken ter beschikking.