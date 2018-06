Zomerbar werpt handdoek in de ring BAR4 KLAAGT 'PESTERIJEN DOOR STADSBESTUUR' AAN SANDER BRAL

29 juni 2018

02u38 0 Mortsel Zomerbar BAR4 is aan haar laatste seizoen bezig. Gisteren maakte de organisatie bekend zich terug te trekken uit de procedure om de volgende concessie voor de shelter aan Fort 4 in Mortsel over te nemen. "We zijn moegestreden tegen de stedelijke administraties en de pesterijen van het stadsbestuur."

Het zit er al maanden dik tegen tussen de organisatie van de populaire zomerbar BAR4 aan Fort 4 en het Mortselse stadsbestuur. De bar lokte de afgelopen drie zomers duizenden bezoekers naar het fort voor tal van familie-activiteiten zoals barbecues, salsa-avonden en sportactiviteiten. Eind vorig jaar kreeg het organiserend B&S-Fabriek te horen dat de driejarige concessie voor de uitbating van de shelter slechts met één jaar verlengd werd in plaats van drie. In april pas kwam aan het licht dat een negatieve evaluatie van het stadsbestuur aan de grond lag van die beslissing. Ook maakte de stad in samenwerking met ParticipatieMaatschappij Vlaanderen en het provinciale Kempens Landschap de concessie-overeenkomst publiek, zodat ook andere kandidaten naast BAR4 zich kandidaat konden stellen voor de periode 2019 tot en met 2021.





"We trekken onze kandidatuur in om de shelter verder uit te baten", zucht organisator Myra Van Tuel. "We zijn moegestreden tegen de stedelijke administraties. De spanningen zijn begonnen wanneer we een raadsman aanstelden om de concessieverlening met één jaar, waar wij veel vragen bij hadden, onder de loep te nemen. Wat volgde, was een heksenjacht van het stadsbestuur met nieuwe regels en verplichtingen waarvan de ene al absurder was dan de andere. De richtlijnen werden plotseling zodanig vergroot en volgens de letter van de wet geïnterpreteerd dat we sinds de opening deze lente de ene overtreding na de andere zouden begaan zijn. Dit is een strijd die we als kleine ondernemer niet kunnen winnen. Samenwerken met het stadsbestuur is niet meer mogelijk, waardoor wij jammer genoeg genoodzaakt zijn met BAR4 te stoppen."





Samenwerking niet optimaal

"Wij bewaken de veiligheid en leefbaarheid van alle evenementen in Mortsel", reageert burgemeester Erik Broeckx (N-VA). "Wij betreuren dat onze administratie zo onder vuur genomen wordt. Los van het succes van BAR4 zijn er de afgelopen jaren een aantal zaken gebeurd waarbij de samenwerking met de stad niet optimaal verlopen is en de zomerbar een slechte evaluatie kreeg. De inhoud daarvan wordt omwille van privacyredenen niet vrijgegeven. Wij respecteren de beslissing van BAR4 om zich terug te trekken, maar benadrukken dat dat niet het einde betekent van een zomerbar aan het fort. In tegendeel, in september buigt onze jury zich over alle kandidaturen om een waardige opvolger te vinden zodat de Mortselaar kan blijven genieten van een topervaring aan het fort."





Of er een juridisch staartje komt aan de strijd tussen BAR4 en stadsbestuur, was gisteren nog niet duidelijk.





Het laatste wapenfeit van BAR4 is het slotweekend op 7, 8 en 9 september.





