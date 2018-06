Zes generaties zoeken roots op in Mortsel AMERIKAANS NAGESLACHT LIEVEN GEVAERT BEZOEKT HEIMAT SANDER BRAL

23 juni 2018

02u35 0 Mortsel Mortsel kreeg naar aanleiding van 150 jaar Lieven Gevaert deze week hoog bezoek. Het enige nog levende kleinkind van de Mortselse industrieel, Laura Hawks (84), bezocht met haar familie uit de Verenigde Staten en Duitsland de stad waar ze opgroeide.

150 jaar geleden werd de Antwerpse ondernemer Lieven Gevaert geboren, die het grootste deel van zijn leven uitbouwde in Mortsel. Naar aanleiding daarvan loopt de fototentoonstelling 'Lieven Gevaert 150 Jaar' al sinds begin deze maand in een leegstaand pand in de Statielei. Afgelopen week kreeg de expo bezoek van niemand minder dan Gevaerts kleindochter, de Amerikaanse Laura Salas Hawks. "Ik was nog maar één jaar toen mijn grootvader overleed in 1935", legt Laura uit, ondertussen zelf 84 jaar. "Hij heeft mij wel gekend, maar ik hem nooit. Alhoewel hij volgens mijn moeder maar zelden met zijn familie bezig was omdat hij het veel te druk had met het uitbouwen van zijn zakenimperium. Tijdens de tweede wereldoorlog is onze familie in de Verenigde Staten beland. Ik ben wel al eerder terug geweest om de fabriek te bezoeken, maar ik ben hier voor het eerst met heel mijn familie uit de VS en Duitsland. Zelfs de tienjarige tweeling, Nina en Claire, zijn mee gekomen. Het doet enorm deugd om terug te zijn in Antwerpen en Mortsel."





Familiegraf

De zes generaties Gevaertsen verbleven een weekje in het Hilton hotel in Antwerpen en bezochten verschillende locaties. Naast de fototentoonstelling en de fabriek kwamen ook de twee scholen aan de beurt die Gevaert oprichtte, het Sint-Lievens- en Sint-Lutgardiscollege. Het gezelschap bezocht ook het monument in Mortsel ter ere van Gevaert en ging een bloemetje leggen op het familiegraf aan Mortsel-Dorp. Gisteren was de eigen woning van Gevaert, op de Belgiëlei in Antwerpen, de laatste stop doorheen het familieverleden.





Lieven Gevaert werd in 1868 geboren en kreeg vier kinderen waaronder Laura's moeder, Maria. Zij was de wereldreiziger van de familie en zorgde voor de internationale stamboom. Gevaert begon op jonge leeftijd een winkeltje in fotopapier in Antwerpen en trok rond 1900 richting Mortsel om zijn bedrijf op te bouwen dat we vandaag kennen als de multinational Agfa-Gevaert. Het bedrijf ontwikkelt, produceert en verkoopt vandaag analoge en digitale beeldvormings- en IT-systemen zoals grafische film, digitale drukplaten maar ook röntgenfilm en ontwikkelingsapparaturen voor de medische wereld. Gevaert staat bekend als de man die zijn volk leerde fotograferen.





"Ik ben enorm vereerd dat ik de familie Gevaert persoonlijk heb mogen ontvangen in mijn stad", glundert burgemeester Erik Broeckx (N-VA). "Onze stad heeft zich zo goed kunnen ontwikkeling dankzij de visionair in Lieven Gevaert."