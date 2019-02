Wintertocht Natuurpunt wordt lentewandeling Sander Bral

15 februari 2019

16u18 0

De lokale afdeling van Natuurpunt wilde eigenlijk zondag in Mortsel en Edegem een wintertocht houden maar door de weersvoorspellingen zal dat eerder een erg mooie lentewandeling worden. Wandelaars kunnen op trot met een gids van Natuurpunt Land van Reyen door Klein-Zwitserland in Mortsel. In Edegem vormen parkdomein Hof ter Linden en Fort 5 het decor. In de nieuwe bioklas aan de imkersvereniging wordt de picknick gegeten. Mooi weer of niet, de organisatie raadt aan laarzen mee te nemen want de omgeving rond het park is nog steeds erg nat.

Land van Reyen is een plaatselijke afdeling van Natuurpunt die naast Mortsel en Edegem ook actief is in Lint en Boechout.