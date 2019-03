Wibra even ontruimd door smeulende tl-lamp Sander Bral

23 maart 2019

16u06 0 Mortsel De brandweer moest zaterdagochtend uitrukken naar de Wibra aan de Statielei in Mortsel. Zowel klanten als personeel van de kledingwinkel hadden een brandgeur opgemerkt.

Tijdens de inspectie bleek het om een smeulende tl-lamp te gaan in het plafond van de winkel. De brandweer kon de lamp verwijderen voor er effectief brand uitbrak. De zaak werd even ontruimd, maar kon na de middag weer de deuren openen. Er was nauwelijks schade.