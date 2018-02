Werken aan spoorwegbruggen 15 februari 2018

02u32 0

Infrabel voert in 2018 renovatiewerken uit aan de spoorwegbruggen over Ter Nieuwerbrugge in Berchem en de Deurnestraat in Mortsel. De eerste fase van de werken wordt uitgevoerd komende zondagen 18 en 25 februari, telkens van 6 tot 18 uur. Om veiligheidsredenen vindt een gedeelte van deze werken ook 's nachts plaats. De werken kunnen geluidshinder met zich meebrengen. Tijdens de werken is er ook geen verkeer onder de bruggen mogelijk. De tweede fase gaat door vanaf maandag 26 maart tot en met vrijdag 6 april. In deze fase wordt er ook 's nachts gewerkt tijdens de nachten van 28 op 29 en van 29 op 30 maart, alsook van 4 op 5 en van 5 op 6 april. De laatste fase loopt van juni tot en met oktober 2018. Meer info volgt later.