Weg met clichés op Vrouwendag 08 maart 2018

Actrice en comédienne Veerle Malschaert (Flikken, Clan, Apse) maakt vandaag op Internationale Vrouwendag komaf met de hardnekkige vooroordelen over vrouwen én mannen. In samenwerking met de stad Mortsel, zij-kant en Curieus staat ze vanavond op de planken van de Mark Liebricht Schouwburg voor de comedyshow 'Weg met de clichés!'. Het is de aftrap van tournée door Vlaanderen in het teken van project VVV (Vlaanderen Vooroordeel Vrij). "We zijn er nog lang niet", klinkt het bij de organisatie. "Maar we zijn hoopvol over de toekomst waarin vrouwen en mannen samenwerken voor betere tijden voor iedereen. In deze wervelende one-womancomedyshow maakt Malschaert korte metten met genderstereotiepe hokjes en seksistische vooroordelen." Vanavond om 20.15 uur in de Mark Liebricht Schouwburg in de Heilig-Kruisstraat 16 in Mortsel. Kaartjes kosten 5 euro. (BSB)