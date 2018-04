Vzw opgestart om herdenking bombardement in ere te houden 14 april 2018

02u38 0

Exact een week na de 75ste verjaardag van het grote bombardement op Mortsel starten journalist Marc Van de Looverbosch, historicus Pieter Serrien en voorzitter van de heemkundige kring Bruno Gastmans met een vzw die de herdenking in ere moet houden.





Op 5 april 1943 wilden de geallieerden de Erla-fabriek in Mortsel vernietigen waar Duitse jachtvliegtuigen gerepareerd werden. De aanval liep mis en er kwamen 936 onschuldige mensen om het leven. "De vzw '5 april 1943' is een beschermcomité dat de herdenkingen en gedenkplaatsen in Mortsel wil bewaren en in ere wil houden voor de komende generaties met bijzondere aandacht voor de jeugd", klinkt het bij de initiatiefnemers. "We willen ook slachtoffers, overlevenden en getuigen van het bombardement vertegenwoordigen."





Iedereen die de doelstellingen van de vzw onderschrijft kan lid worden via www.5april1943.be.





(BSB)