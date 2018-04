Vzw De Brug krijgt 2.000 zonnepanelen TOMMELEIN: "ANDERE ORGANISATIES MOETEN VOORBEELD VOLGEN" SANDER BRAL

20 april 2018

03u01 0 Mortsel Beschermde werkplaats De Brug vzw heeft ongeveer 640.000 euro geïnvesteerd voor 2.016 zonnepanelen op zijn gebouwen aan de Waesdonckstraat in Mortsel. Vlaams minister Bart Tommelein kwam voor de inhuldiging speciaal naar Mortsel.

De directie van maatwerkbedrijf De Brug aan de Waesdonckstraat stelde gisteren maar liefst 2106 nieuwe zonnepanelen voor op de daken van zijn gebouwen. De beschermde werkplaats ontstond in 1971 en stelt mensen tewerk met een mentale handicap of epilepsie. Ondertussen is het bedrijf uitgegroeid tot een werkplek met meer dan 35.000 vierkante meter ateliers en magazijnen.





"Dankzij de nieuwe zonnepanelen kunnen we de helft van ons jaarlijks energieverbruik dekken", blinkt Marc De Preter, gedelegeerd bestuurder van De Brug van trots. "Dat is heel wat als je ziet hoe groot onze site is. We hebben ook enkele zware machines, zoals de zes folieverpakkingslijnen op de afdeling Verzending en de vlaklasers op de Metaalafdeling. Het gebruik van groene energie doet onze CO2-uitstoot ook aanzienlijk dalen."





En er zijn nog plannen voor de toekomst. "Verschillende gebouwen op onze site zijn niet geschikt om zonnepanelen te dragen. Die zullen vernieuwd worden zodat we ons aantal panelen kunnen verhogen, zodat we meer energie kunnen opwekken dan we effectief nodig hebben."





Vooral particulieren

Ook Bart Tommelein (Open Vld), Vlaams minister van Energie, kwam gisteren een kijkje nemen op het terrein. "Voor zoveel nieuwe zonnepanelen neem ik graag de trip van Oostende naar het mooie Mortsel", lacht de minister. "Vorig jaar alleen al hebben 41.000 Vlaamse gezinnen zonnepanelen laten plaatsen. We zien dat particulieren al langer hun best doen voor groene energie maar bedrijven, vzw's of andere organisaties hinkten altijd wat achter. Maar we zien dat daar stilletjesaan verandering in komt en Vlaanderen kan een project als dit enkel maar waarderen."





Lokale besturen mee

Ook burgemeester Erik Broeckx (N-VA) en schepen voor Welzijn en Gehandicapten Gitta Vanpeborgh (sp.a) waren aanwezig op de inhuldiging. "Ik ben blij dat het lokale bestuur hier ook is vandaag", gaat Tommelein verder. "Want als we tegen 2050 geen beroep meer willen doen op fossiele brandstoffen, moeten de lokale besturen mee zijn. En in Mortsel kan dat blijkbaar."





"Vlaanderen is vicewereldkampioen in het aantal zonnepanelen per vierkante meter", besluit de minister. "We hebben misschien niet veel plaats maar we hebben wel veel daken. Mensen die geen geschikt dak hebben, kunnen wel investeren in in zonnepanelen op bedrijfspanden of publieke gebouwen. Dat is de toekomst."