Vrouw met chronische ziekte doet oproep naar gestolen scooter 30 maart 2018

Martina Van Oudenhove uit Mortsel doet een oproep naar bruikbare tips om haar gestolen scooter terug te vinden. De scooter, met nog maar enkele kilometers op de teller, werd in de nacht van vrijdag op zaterdag voor haar deur weggenomen in de Vijf-aprilwarande. "Ik lijd aan een chronische ziekte met gewricht- en spierontstekingen en artrose", zegt Martina. "Ik kan niet meer fietsen en ik heb ook geen rijbewijs. Om op het werk te geraken heb ik mijn scooter echt nodig. Ik heb er twee zodat ik altijd back-up heb als er één in panne zou vallen of ik mijn band lek rijd." Het gaat om een witte scooter van het merk Piaggio en het type Zip met nummerplaat SAS-203. "Voor een tip die naar mijn gestolen scooter leidt, geef ik graag een vergoeding." De lokale politie is een onderzoek gestart. (BSB)