Vrijwillige bemiddelaars moeten burenproblemen oplossen Sander Bral

13 november 2018

12u03 0 Mortsel Voortaan kunnen Mortselaars beroep doen op burenbemiddeling wanneer rechtstreeks overleg tussen buren geen oplossingen kunnen bieden voor problemen zoals lawaai of andere overlast. Het team burenbemiddeling bestaat uit vrijwilligers die werden opgeleid om daarmee aan de slag te gaan.

Elke dag lawaai bij de buren of overhangende takken in je tuin? Vanaf begin deze maand kunnen Mortselaars beroep doen op burenbemiddeling als wederzijdse ergernissen niet rechtstreeks opgelost kunnen worden. Een burenbemiddelaar schept een veilig klimaat waarin er ruimte is voor dialoog. Hij stimuleert en begeleidt de communicatie zodat buren beter of terug met elkaar praten. Alle partijen krijgen de kans om op een evenwaardige manier een bijdrage te leveren in het vinden van een oplossing voor een conflict of overlast. Burenbemiddeling is mogelijk voor conflicten die gaan over onder andere lawaai, vuilnis, stank, afscheidingen tussen woningen, pesterijen, vernielingen en parkeeroverlast.

Bij strafrechtelijke feiten, bij conflicten die al door de rechtbank werden behandeld of gevallen van intra-familiaal geweld is burenmiddeling geen optie. Ook bij onveilige situaties voor de bemiddelaar en bij conflicten tussen ongelijke machtsverhoudingen, bijvoorbeeld tussen een huurder en zijn huisbaas, kan je niet aankloppen bij de vrijwilligers van burenbemiddeling.

Alle inwoners van Mortsel maar ook lokale handelaars, scholen en verenigingen kunnen een bemiddelingstraject aanvragen. Wie meer informatie wil of een bemiddeling wil opstarten, kan terecht op burenbemiddeling@mortsel.be of op het nummer 03/450.95.81.