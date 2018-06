Voorleesboek biedt steun aan ouders die kind verloren 07 juni 2018

02u48 0

Uitgeverij Borgerhoff & Lamberigts en nonprofitorganisatie Berrefonds stellen zondag het krachtig voorleesverhaal 'De wolkenschilder en het sterrenmeisje' voor. "Het boek gaat over het symbolische liefdesverhaal van sterrenkinderen en over het vinden van elkaar in tijden van verlies", klinkt het bij de uitgeverij. "De wolkenschilder en het sterrenmeisje is een onderdeel van Koesterkoffer, een koffer waarin ouders die een kind verloren herinneringen kunnen opslaan om hun sterrenkind te blijven koesteren." Voor dit project ging de uitgerverij in zee met Berrefonds, dat zich inzet voor familieleden die geconfronteerd werden met het verlies van een kindje. Het boek wordt zondag voorgesteld vanaf 15u00 in Walpurgis in Deurneleitje 6 in Mortsel. (BSB)