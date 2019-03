Voetganger komt onder vrachtwagen terecht in Mortsel: slachtoffer overleden Sander Bral

15 maart 2019

14u18 0 Mortsel Bij een ongeval in de Antwerpsestraat ter hoogte van het Gemeenteplein in Mortsel, is vrijdagnamiddag een vrouw overleden. Ze kwam om een nog onbekende reden onder een vrachtwagen terecht. De Antwerpsestraat blijft afgesloten richting Mechelen.

Een voetganger is vrijdag onder een vrachtwagen terecht gekomen aan het kruispunt van de Antwerpsestraat met de Edegemsestraat in Mortsel. Het slachtoffer overleed aan haar verwondingen, het gaat om een oudere dame waarvan de identiteit nog niet bekend is. “De omstandigheden van het ongeval worden onderzocht”, klinkt het bij Johan Wonnink van de lokale politiezone MINOS. “Een verkeersdeskundige komt ter plaatse.”

De Antwerpsestraat is versperd richting Mechelen. Richting Antwerpen is de weg wel toegankelijk. Ook het openbaar vervoer kan in beide richtingen, vertraagd, passeren. De halte aan het Gemeenteplein wordt tijdelijk niet bediend. De politie vraagt om de omgeving voorlopig te vermijden.