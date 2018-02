Vlaams Belang wil steun aan Oxfam stopzetten 22 februari 2018

De Mortselse fractie van het Vlaams Belang dient een extra agendapunt in voor de gemeenteraad van volgende week dinsdag. "Oxfam wordt al jaren financieel ondersteund door onze stad", klinkt het bij het Vlaams Belang. "Oxfam Solidariteit ontving de voorbije jaren Mortsels belastingsgeld voor diverse projecten. Via een Britse krant raakte bekend dat Oxfam betrokken raakte in een seksschandaal in Haïti en dat de feiten jarenlang in de doofpot gestoken werden."





Begin deze week kwamen er nog 26 soortgelijke meldingen binnen van wangedrag door Oxfam-medewerkers. "De seksuele wanpraktijken blijven grotere proporties aannemen", stelt gemeenteraadslid Tom Van Grieken. "Mortsel moet een voorbeeld nemen aan Zwitserland en ook de geldkraan volledig dicht draaien. We moeten de samenwerking met Oxfam voor minstens één jaar opschorten als signaal. We vragen ons af welke intiatieven het bestuur gaat nemen naar aanleiding van dit schandaal." (BSB)