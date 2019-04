Vier nieuwe slechtvalkkuikens zien levenslicht in Agfa-schouw Sander Bral

16 april 2019

12u21 2 Mortsel Het koppel slechtvalken in de zeventigmeter hoge schouw van Agfa-Gevaert in Mortsel heeft zijn gezin uitgebreid met vier kuikens. De kleine slechtvalkjes zijn allemaal in goede toestand, zoals live te zien via de webcam die sinds 2017 in de schouw is geïnstalleerd.

In samenwerking met Natuurpunt en Vogelbescherming Vlaanderen installeerde Agfa-Gevaert twee jaar geleden een webcam om het wel en wee van het koppel slechtvalken dat er nest, op de voet te volgen. In 2002 werd de nestkast in de zeventig meter hoge schouw geplaatst en een jaar later werden de eerste sporen van bewoning gevonden. In het voorjaar van 2007 eigende een koppel slechtvalken zich de stek toe waarnaar ze elk jaar terugkeren voor het broedseizoen. Met de vier nieuwe kuikens erbij staat de teller intussen op 46 eieren waaruit 31 jongen werden geboren.

Eind januari nam het koppel de schoorsteen opnieuw in en een dikke maand later kwamen er over enkele dagen tijd vier eieren tevoorschijn. Elk kuikentje heeft intussen het levenslicht gezien. Wie op de voet wil volgen hoe de kuikens verzorgd worden, kan de livestream volgen via de website van Agfa.