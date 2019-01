VIDEO: Eerste nieuwjaarsdrink met diervriendelijk vuurwerk Sander Bral

04 januari 2019

22u15 0 Mortsel Een primeur voor de Antwerpse zuidrand. Het Mortselse stadsbestuur pakte vrijdagavond uit met diervriendelijk vuurwerk op haar jaarlijkse drink op het nieuwe jaar. “We kennen allemaal het effect van traditioneel vuurwerk op dieren. Mortsel zet zich mee in voor een beter dierenwelzijn.”

Het traditionele stadsvuurwerk bij de Nieuwjaarsdrink in Mortsel is niet meer. Vrijdagavond kon de Mortselaar voor het eerst genieten van een diervriendelijk vuurwerk op het Stadsplein. “Iedereen met een hart voor dieren zou traditioneel vuurwerk moeten vervangen door diervriendelijk vuurwerk”, zegt Ilse Lacante (N-VA), schepen voor dierenwelzijn. “We weten allemaal hoe dieren reageren op de aanhoudende luide knallen van vuurwerk. Op oudjaar was ik zelf nog op een feestje waar een hond door het dolle heen ging door vuurwerk. Het kan zo ver gaan dat honden en katten epileptische aanvallen krijgen. In het verleden brak een paard in paniek uit tijdens vuurwerk en veroorzaakte zo een verkeersongeval.”

“Net zoals op Vlaams niveau wil N-VA zich ook lokaal inzetten voor dierenwelzijn door alternatieven in te voeren voor traditioneel vuurwerk”, gaat Lacante verder. “Mortsel springt mee op de kar en organiseerde vrijdagavond voor de eerste keer een lichtshow met muziek, lasers en diervriendelijk vuurwerk dat veel minder luid is en ook minder ver draagt. Het enige nadeel is dat het vuurwerk minder hoog kan. Maar de dieren zullen ons dankbaar zijn, het is voor hen dat we het doen.”

De diervriendelijke vuurwerkshow kon vrijdagavond op veel bijval rekenen bij de Mortselaar. Voordien werd er een sprookjesatelier georganiseerd en nadien was er nog muziek tot middernacht met zangeres Luna, coverband Xqueeze en deejays.