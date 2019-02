VIDEO. Anuna’s thuisstad springt nu ook op de kar: leerlingen lagere scholen bezetten Stadsplein van Mortsel voor beter klimaatbeleid Sander Bral

14 februari 2019

14u03 0 Mortsel Na Anuna De Wever en haar medestudenten springen nu ook de lagereschoolkinderen van Mortsel in de bres voor een beter klimaatbeleid. De zeven- tot twaalfjarigen van Rozenregen en Den Tandem kwamen donderdagochtend samen op het Stadsplein “om de politiek wakker te schudden.”

“Red het klimaat, doe een goede daad!”, “Door te veel auto’s op de baan gaat de aarde naar de maan!” en “Verzet internationaal, tegen de vervuiling van het kapitaal!”. De ene slogan is al wat spitsvondiger dan de andere maar de boodschap van de lagereschoolkinderen die donderdagochtend samen kwamen op het Stadsplein van Mortsel is dezelfde: er moet dringend iets gedaan worden aan het klimaatbeleid.

“Onze kinderen van het vijfde leerjaar vroegen zich tijdens de les actua af wat hun stadsgenoot Anuna De Wever en haar vrienden elke week in Brussel gaan doen”, vertelt Annemieke Fuchs, directrice van Rozenregen. “Nadat ze leerden over de opwarming van de aarde en wat we zelf kunnen doen om die tegen te gaan, wilden ze opeens zelf ook de straat op. Ze schreven een brief naar de burgemeester met de vraag of ze het Stadsplein mochten bezetten voor een actie voor het klimaat. Het stadsbestuur antwoordde positief en de rest is geschiedenis.”

Het stadsbestuur is enorm fier dat jullie naar buiten komen voor het klimaat. Laat jullie toffe slogans maar goed horen zodat iedereen de boodschap goed begrijpt Schepen Steve D’Hulster

Officieel schoolproject

“Sommige leerlingen kregen om politieke redenen geen toestemming van hun ouders om deel te nemen aan de actie”, betreurt Fuchs. “Met deze actie proberen we de kinderen dingen bij te brengen over klimaat en engagement, los van alle politiek. Dat zijn dingen die sowieso aan bod komen in ons leerplan. Het gaat bovendien om een officieel schoolproject, niet om spijbelen.” De leerlingen die op school bleven, kregen tijdens de actie les over het klimaat, net zoals de kinderen van het eerste leerjaar en de kleuters die niet deelnamen.

Bode, Jasmin, Pepijn en Tadeusz, allen tussen tien en twaalf jaar oud, kijken op naar Anuna en waar ze voor staat. “We moeten minder met de auto rijden en meer met de fiets, we moeten minder vlees eten, we moeten opletten met het gebruik van plastic, we moeten minder met het vliegtuig reizen en minder lang douchen”, klinkt het bij de vrienden. “De politiekers ondernemen niets voor een beter klimaat en wij komen op straat om hen wakker te schudden.”

Mortsel Bestuift!

“Het stadsbestuur is enorm fier dat jullie naar buiten komen voor het klimaat”, juicht Steve D’Hulster de kinderen toe, schepen voor Klimaat en Participatie. “Laat jullie toffe slogans maar goed horen zodat iedereen de boodschap goed begrijpt.”

In de omliggende gemeentebesturen in de Antwerpse zuidrand kwamen er al verschillende initiatieven om de klimaatbeweging Youth For Climate tegemoet te komen. In Mortsel, nota bene Anuna’s woonplaats, nog niet. “We laten Anuna en co eerst hun ding doen in Brussel en de rest van het land”, benadrukt D’Hulster. “In het kader van ons participatieproject Mortsel Bestuift! zullen we hen en alle andere geïnteresseerden uitnodigen voor een inspraakmoment om te kunnen zien hoe ons stadsbestuur kan wegen op het bovenlokaal klimaatbeleid.”