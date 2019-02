Vellen van bomen onderdeel om van ‘den Berm’ natuurlijk park te maken Sander Bral

27 februari 2019

13u34 0 Mortsel Eventjes paniek bij buurtbewoners wanneer het stadsbestuur vorige week bomen liet vellen aan ‘den Berm’ langs de Krijgsbaan in Mortsel. De stad benadrukt dat er binnen enkele maanden terug scheuten uit de stronken tevoorschijn komen. “We gaan den Berm grondiger onderhouden om er een volwaardig natuurlijk park van te maken.”

Op straat en op sociale media vroeg menig Mortselaar zich vorige week af wat er aan de hand was op de oude spoorwegberm of ‘den Berm’, de groene long langs de Krijgsbaan die vanaf de grens met Wilrijk tot aan natuurgebied Klein Zwitserland loopt. Daar werd namelijk nogal bruut met de symbolische hakbijl tekeer gegaan op verschillende bomen in het stuk berm tussen de Jozef Hermanslei en de Antwerpsestraat.

Ook gemeenteraadslid Peter Mous van oppositiepartij Groen stelde zich dinsdagavond vragen op de gemeenteraad: “Welke bomen werden om welke reden aangepakt? Waarom werd dat niet op voorhand gecommuniceerd? Hoe ziet het beheersplan van den Berm eruit? Waarom werden er geen informatieborden geplaatst?”

“Het vellen van die bomen maakt deel uit van ons nieuwe en grondiger bermbeheer”, verduidelijkt Steve D’Hulster (sp.a), schepen voor openbaar groen. “Dat lijkt op het eerste gezicht misschien drastisch maar na enkele maanden komen alweer nieuwe scheuten uit de stronken tevoorschijn. Hakhoutbeheer is een eeuwenoude vorm van beheren van bomen en struiken. De bomen worden daarbij afgezaagd op een tiental centimeter boven de grond. In de volgende seizoenen schieten ze opnieuw en zo krijgen we een verjonging van de beplanting in de berm en een rijker ecosysteem.”

“Op die manier komt er meer licht aan de bodem wat goed is voor de voorjaarsbloeiers”, gaat D’Hulster verder. “Den Berm zal op die manier toegankelijk worden voor meer verschillende fauna en flora met een grotere biodiversiteit tot gevolg. Ook voor veiligheid zijn er enkel troeven. Overhangende takken van oude bomen zijn verleden tijd, er is meer zichtbaarheid voor meer sociale controle en een hoger veiligheidsgevoel en er is minder risico op omgewaaide bomen bij felle wind.”

Het hakhoutbeheer wordt tijdens de winter uitgevoerd omdat de bomen dan nog niet in het blad staan, de vogels nog niet in het broedseizoen zitten en de sapstroom van de bomen langzamer verloopt waardoor ze minder kwetsbaar zijn.

“Wat betreft de communicatie hadden we misschien sneller op de bal kunnen spelen”, bekent de schepen. “Toen we de ongerustheid over het vellen van de bomen opmerkten, hebben we wel meteen een bericht op onze website geplaatst en op zoveel mogelijk sociale media gedeeld. Bij onderhoudswerken is het doorgaans niet de gewoonte om bewonersbrieven rond te delen maar we zullen dat nu wel doen, inclusief informatie over het algemene beheer van den Berm. We gaan niet bij elke ingreep gigantische informatieborden plaatsen. Wat eventueel wel kan is affichering bij de grotere onderhoudswerken.”

Het nieuwe bermbeheer laat ook ruimte voor activiteiten en evenementen. Er wordt op dit moment gewerkt aan een nieuwe editie van openluchttentoonstelling Gebermte.