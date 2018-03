Veel moois op catwalk Mortsel Showt 26 maart 2018

02u33 0

De tweede editie van Mortsel Showt! - een evenement van het stadsbestuur om de lokale middenstand te promoten - was zaterdag een schot in de roos.





Het was over de koppen lopen op de Statielei en de Pieter Reypens-lei. Het stralende lentezonnetje had daar natuurlijk ook wel iets mee te maken. "Het mag eens meezitten", glimlacht Marc Drexeler van zelfstandigenorganisatie Unizo Mortsel. "Want op de Dag van de Klant waren hier ook heel wat activiteiten gepland, maar toen was het slecht weer en viel de opkomst toch wel wat tegen. Nu kwamen er wél veel nieuwsgierigen opduiken om te komen kijken en ze bleven ook langer hangen dan op de Dag van de Klant. Een graffitikunstenaar bracht wat animo en ook de modeshow - waaraan in totaal 24 winkels hebben meegewerkt - was een bijzonder groot succes. En met Véronique De Kock hadden we iemand die de show perfect aan elkaar kon praten. Wat de handelaars van Mortsel betreft, mag er volgend jaar zeker een vervolg komen op Mortsel Showt!." (KDC)