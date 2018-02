Van Clapdurp duwt Mortsel Leeft! NARANJO DECAMPS IS LIJSTTREKKER NIEUWE PARTIJ SANDER BRAL

20 februari 2018

02u56 0 Mortsel De populaire Facebookpagina 'Mortsel Leeft!' en de politieke partij mortsel-anders verrasten vorige week vriend en vijand door samen naar de gemeenteraadsverkiezingen van oktober te stappen onder de banner 'Mortsel Leeft!'. Gisterenavond stelde de beweging hun lijst voor met naast de top van mortsel-anders ook ex-Open Vld'er Danny Van Clapdurp als lijstduwer.

Mortsel-anders is niet meer. Eind vorige week werd bekend dat de onafhankelijke politieke partij van onder andere vastgoedmakelaar Naranjo Decamps in zee gaat met de Facebookpagina 'Mortsel Leeft!'. Die werd in augustus uit de grond gestampt door Kurt Van Camp, die naar eigen zeggen een tegengewicht wou betekenen voor het negativisme ten opzichte van Mortsel op andere populaire pagina's. Gisteren kwamen Kurt en de top van mortsel-anders samen om het officiële startschot van de nieuwe partij, Mortsel Leeft!, te geven.





Op korte termijn wist de Facebookpagina meer dan duizend leden te strikken dankzij haar positieve boodschap. "Met die instelling zijn wij twaalf jaar geleden ook met mortsel-anders begonnen", legt Rudy Ceulemans uit, nu voorzitter van Mortsel Leeft!. "In december hebben we Kurt aangesproken om mee in ons verhaal te stappen, en wij in het zijne. Ondanks zijn geringe politieke ambitie was hij eerst terughoudend maar uiteindelijk hebben we mekaar toch gevonden. Met succes."





Fierheid

"We willen er samen voor zorgen dat de Mortselaar terug fier kan zijn op zijn stad", zegt Kurt Van Camp. Hij zal zelf ook op de lijst staan, maar hij heeft nog geen ambitie om schepen te worden.





Meer ambitie is er te vinden bij Naranjo Decamps, die de lijst van Mortsel Leeft! zal trekken. "Wij hebben absoluut de ambitie om na de verkiezingen mee te besturen, en we geloven ook dat dat mogelijk is", benadrukt Decamps. "Er zijn twee grote fracties in Mortsel (N-VA en Groen, nvdr.) waarmee we een coalitie kunnen vormen maar we zullen onze huid duur verkopen. Als we onze vier belangrijkste speerpunten er niet doorkrijgen, zetelen we nog liever in de oppositie."





Autoluw centrum

Een van die speerpunten is een omleidingsweg voor doorgaand verkeer om het stadscentrum autoluw te maken. Verder wil de partij het aantal schepenen afbouwen en de bevoegdheden doorsluizen naar minder schepenen die fulltime voor de stad zullen werken. "Want een stad met meer dan 25.000 inwoners heeft recht op een burgemeester en schepenen die zich er fulltime voor inzetten", klinkt het. Mortsel Leeft! wil ook een ambtenaar aanstellen die zich fulltime bezig houdt om het handelscentrum nieuw leven in te blazen. Als vierde speerpunt wil Mortsel Leeft! via haar eigen Facebookpagina en tal van andere kanalen ervoor zorgen dat de beweging van onderaan door de Mortselaar zelf gestuurd wordt.





Naast de bekende gezichten van mortsel-anders pronkt ook Danny Van Clapdurp op de lijst, die hem zal duwen. Van Clapdurp zetelde in de gemeenteraad van 2006 tot 2012 voor Open Vld en viel het laatste jaar ook terug in als vervanger. Eind vorig jaar stapte hij op bij Open Vld Mortsel en gisteren kwam dus aan het licht waarom. De bezieler van winkeliersvereniging UNIMO sluit zich aan bij Mortsel Leeft! en zal zijn politieke ervaring gebruiken om de lijst te duwen.





Op plaats twee schittert Lieve Fierens en de derde plaats is voor Eddy Cloostermans weggelegd. De rest van de lijst bestaat naast Kurt Van Camp ook uit onder andere Patricia Bal, Annelies Ulleners, Guy Fierens en Christophe Cremers. Mortsel Leeft! zal in totaal met 29 personen naar de verkiezingen trekken.