Tweedehandsspullen krijgen nieuw leven in gloednieuwe zomerbar Sander Bral

28 maart 2019

15u07 0 Mortsel De kersverse zomerbar Bar Brial aan Fort 4 in Mortsel pakt op paasmaandag uit met Closet Cleaning Market. Bezoekers kunnen over de rommelmarkt kuieren en nadien iets drinken in de nieuwe zomerbar. Inwoners van Mortsel krijgen voorrang voor de uitbating van een kraampje.

Twee jaar geleden werd uit voorliefde voor tweedehands spulletjes het concept Closet Cleaning in het leven geroepen door Liesbet en Aagje Borms, mede-eigenaar van Bar Brial. Tot nu toe lag de focus vooral op een webshop maar tegenwoordig concentreert het duo zich meer en meer op rommelmarkten.

“We willen de hele zomer lang op verschillende tijdstippen rommelmarkten organiseren in Fort 4, maar evengoed op andere locaties zoals naast het zuiden ook het noorden van Antwerpen. Iedereen vindt in zijn of haar kast wel kledij, schoenen, interieurspulletjes, brocante of speelgoed dat een nieuw leven kan krijgen op onze rommelmarkten.”

Afspraak op maandag 22 april aan Bar Brial aan het fort in Mortsel vanaf 9:00u. Toegang is gratis. Een eigen kraam uitbaten kan na inschrijving via deze website. Bar Brial, de opvolger van BAR4, opent op 5 april voor het eerst de deuren en gaat heel de paasvakantie door. Tijdens de zomermaanden keert de zomerbar terug naar het fort.