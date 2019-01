Twee leden van Groen moeten eed twee keer afleggen Sander Bral

09 januari 2019

16u11 0 Mortsel Het stadsbestuur en de gemeenteraad van Mortsel zijngeïnstalleerd. Een week na de verkiezingen van 14 oktober kwam uit dat winnaar N-VA coalitiepartner CD&V liet vallen voor Open Vld, dat met Livia Moreau de enige nieuwkomer in het schepencollege afvaardigt. Coalitiepartner sp.a-I Love Mortsel blijft met twee schepenen op post.

Een beetje rumoer in de polyvalente hal van de nieuwe Parkschool dinsdagavond. Twee leden van oppositiepartij Groen voegden een zin toe aan de officiële eed voor gemeenteraadsleden en moesten de eed opnieuw afleggen. Aan “ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen” voegde kersvers gemeenteraadslid Sven Cooremans de woorden “en zo te werken aan een samenleving die menselijkheid hoog in het vaandel draagt” toe. Gemeenteraadslid Sara Waelbers pakte uit met de toevoeging “en ervoor te zorgen dat de menselijke waardigheid voor iedere Mortselaar gegarandeerd wordt.”

Groen werd de tweede grootste partij in Mortsel en zetelt met acht gemeenteraadsleden in de oppositie. “We zitten niet in het bestuur maar zullen wel sturen”, dreigde gewezen burgemeester Ingrid Pira (Groen) dinsdag op de installatievergadering. “Wij zijn met te veel - acht - om ons op te sluiten in de gemeenteraad. Het bestuur legt elke maand een agenda voor maar die van Groen zal ruimer zijn.”

Ook de drie leden van Mortsel Leeft!, de twee van Vlaams Belang en de enkeling van CD&V legden de eed af om zes jaar plaats te nemen op de oppositiebanken.

Voor grootste partij N-VA legden elf gemeenteraadsleden dinsdagavond de eed af, van wie drie schepenen Koen Dehaen, Goele Custers en Ilse Lacante. Steve D’Hulster en Gitta Vanpeborgh blijven op post voor sp.a-I Love Mortsel.

De enige nieuwkomer in het bestuur is schepen Livia Moreau van Open Vld.