Twee jaar hinder verwacht in centrum Heraanleg Fortstraat en Lodewijk Dosfellei gaat deze week van start Sander Bral

05 november 2018

12u05 5 Mortsel De heraanleg van de Fortstraat en de Lodewijk Dosfellei gaat deze week van start. De belangrijkste verbinding tussen het station en de Krijgsbaan gaat tot aan het bouwverlof op de schop. Aansluitend starten de werken aan de Krijgsbaan waardoor er twee jaar lang verkeershinder verwacht wordt in het centrum van de stad.

De voorbereidende werken aan de Fortstraat aan het Fort 4 in Mortsel zijn maandagochtend begonnen. Als alles volgens plan verloopt zal de heraanleg van de Fortstraat, de Lodewijk Dosfellei van aan het station tot aan de hoek van het fort en de Krijgsbaan ongeveer twee jaar in beslag nemen. De Fortstraat en de Lodewijk Dosfellei moeten tegen het bouwverlof van volgende zomer klaar zijn. Eerder was er al veel commotie of de verbinding tussen Krijgsbaan en Stadsplein al dan niet een enkelrichtingsbaan zou worden maar dat is dus niet het geval. Na de werken blijft de straat toegankelijk in beide richtingen.

Fietsostrade

“De heraanleg is nodig om drie redenen”, klinkt het bij het stadsbestuur. “Eerst en vooral moet de woonkwaliteit van de buurtbewoners daar omhoog. De loods aan het fort is intussen al afgebroken zodat we de groene toegang naar het fort opentrekken voor buurtbewoners en passanten. Zij zullen na de werken uitkijken op een groene open ruimte met nieuwe fietspaden in plaats van een bakstenen muur. Bovendien komen er geordende parkeervakken voor de bewoners en wordt de erbarmelijke toestand van het wegdek weggewerkt. Een tweede belangrijk punt is de drukst bereden fietsostrade van Vlaanderen die over de Lodewijk Dosfellei loopt. Die is daar nu 1m80 breed, wat lang niet breed genoeg is om al het fietsverkeer te kunnen slikken. De breedte van de fietsostrade zal meer dan verdubbeld worden tot bijna vier meter. Ten derde dienen de werken in de Fortstraat en de Lodewijk Dosfellei als voorbereiding op de heraanleg van de Krijgsbaan tussen de Drabstraat en Grotenhof, die binnenkort door de Vlaamse overheid aangepakt zal worden.”

Zure appel

Buurtbewoners maken zich zorgen om toegankelijkheid en parkeergelegenheid tijdens de werken. “Iedereen is tijdig ingelicht maar het is logisch dat mensen zich pas echt druk beginnen maken als de werken voor hun deur zichtbaar worden”, gaat het stadsbestuur verder. “Er is uiteraard een omleidingsplan voorzien en mensen zullen ook zelf voor oplossingen moeten zorgen. Het gaat om druk bereden straten en de impact zal de komende twee jaar groot zijn. Het is een zure appel waar we samen door moeten bijten.”