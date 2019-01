Treinverkeer stilgelegd na aanrijding op overweg in Mortsel NBA

05 januari 2019

17u30 0 Mortsel Aan de Deurnesteenweg in Mortsel waren er vanavond heel wat verkeersproblemen. Door een ongeval met een persoon stond een trein er stil op de overweg. Er was daardoor geen verkeer mogelijk op de Deurnesteenweg zelf en ook het treinverkeer werd stilgelegd.

De politie regelde het verkeer in de buurt. De ongeveer 250 reizigers werden uit de trein geëvacueerd en konden verder vanuit het nabijgelegen station Mortsel-Deurnesteenweg of via een pendelbus vanuit Mortsel-Oude God.

Het slachtoffer overleefde de klap en werd naar het ziekenhuis overgebracht.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan contact opnemen met de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be