Trein staat stil op overweg NBA

05 januari 2019

17u30 0

Aan de Deurnesteenweg in Mortsel zijn er momenteel heel wat verkeersproblemen. Door een ongeval met persoon staat een trein stil op de overweg. Er is momenteel dus geen verkeer mogelijk op de Deurnesteenweg zelf en ook het treinverkeer ligt stil. De politie regelt het verkeer in de buurt. Het slachtoffer overleefde de klap en wordt naar het ziekenhuis overgebracht.