Tom Van Grieken trekt provinciale lijst Vlaams Belang 09 juli 2018

Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken wordt in oktober lijsttrekker op de provincieraadslijst van het Vlaams Belang in de provincie Antwerpen. Dat maakte zijn partij bekend. Hij pleitte wel meteen voor het afschaffen van het provinciale bestuursniveau. "Er is naast het Vlaamse en het lokale niveau geen nood aan een extra geldverslindend tussenniveau", benadrukt hij. "Wij willen een tweeledig bestuursmodel. De taken en middelen van het provinciebestuur kunnen naar het lokale of Vlaamse niveau overgeheveld worden. Die miljoenen die daarmee gespaard worden, moeten integraal ingezet worden in belastingverlagingen." Van Grieken verhuist deze zomer van Mortsel naar Schoten. "Ik woonde voordien in Mortsel en nu Schoten maar ik draag heel de provincie in mijn hart", zegt de lijsttrekker. "Het is een evidente keuze dat ik de provincale lijst zal trekken." Van Grieken ambiëert ook een plaatsje in de Schotense gemeenteraad. (BSB)