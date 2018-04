Studenten leren over fortengordel met app 24 april 2018

02u35 0 Mortsel De leerlingen van de derde graad middelbaar aan het KA Mortsel hebben gisteren aan Fort 4 in Mortsel een app getest in verband met de fortengordel. Die kadert in een nieuw educatief digitaal pakket over het belang van de fortengordel rond de stad.

Luk Lemmens (N-VA), gedeputeerde bevoegd voor erfgoed, kwam de app persoonlijk voorstellen. "Voor onze jeugd is een oorlog van honderd jaar geleden erg ver weg", meent Lemmens. "Opdat die verhalen en de plaatsen waar ze zich afspeelden niet uit het collectief geheugen verdwijnen, zijn we op zoek gegaan naar een manier om er op een boeiende manier aan de volgende generaties over te vertellen. In samenwerking met leerkrachten van het KA Mortsel, lokale gidsenverenigingen en de lokale besturen ontwikkelden we een educatief pakket dat gratis ter beschikking wordt gesteld voor scholen."





De scholieren konden de app gisteren testen waarin ze met opdrachtjes en foto's aan de slag moesten gaan. Zo leerden ze spelenderwijs bij over bijvoorbeeld de architectuur van de forten en over de groene omgeving. Ook in de Brialmontforten van Wommelgem, Borsbeek en Edegem wordt de app getest door jongeren.





Vanaf 1 juni is het pakket gratis en online te verkrijgen via de website van de dienst erfgoed van de provincie. (BSB)