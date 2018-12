Streepje zon op Mortsel Wintert! lokt inwoners naar ijspiste Sander Bral

09 december 2018

17u57 0 Mortsel Eén streep zon van anderhalf uur zorgde er dit weekend voor dat het Stadsplein eventjes bomvol liep voor ‘Morstel Wintert!’. Sommige activiteiten konden door het slechte weer niet doorgaan, maar dat heeft de organisatie en de bezoekers niet afgeschrikt om er toch nog een mooi winterfeest van te maken.

“Door het enorm slechte weer was de opkomst voor Morstel Wintert! opvallend kleiner dan vorige jaren”, erkent Koen Dehaen (N-VA), schepen voor Evenementen. “De weersvoorspellingen voor zondag waren zelfs zo rampzalig dat we getwijfeld hebben om het nog te laten doorgaan. Gezien de geleverde inspanningen zijn we er toch nog volop voor gegaan. Verschillende standhouders van 100% Zelfgemarkt, de creatieve markt met zelfgemaakte spulletjes, zagen het niet zitten om zondag terug te komen en ook de tweedehandsboekenmarkt is op zondag niet meer opgesteld.”

“Het schaatsen op het Stadsplein was wel succesvol en tijdens het optreden zondagmiddag was er zelfs een streep zon, waardoor het even over de koppen lopen was”, gaat Dehaen verder. “Na het vallen van de avond werden nog enkele kunstwerken met blacklights verlicht en zondagavond kan het publiek nog genieten van een lichtshow.”

Maandag wordt de kunstijspiste alweer opgeruimd. “Het is inderdaad een grote investering om de ijspiste maar twee dagen te gebruiken”, bevestigt de schepen. “We gaan bekijken of we vanaf volgend jaar de wintermarkt niet langer kunnen laten doorgaan. Dan moeten we wel eerst een oplossing vinden voor de wekelijkse woensdagmarkt op het Stadsplein.”