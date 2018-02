Stadsgesprek over toekomst 16 februari 2018

Het bestuur van Mortsel nodigt zijn inwoners uit om het over de toekomst van hun stad te hebben. De adviesraad wonen, de milieuraad en de commissie ruimtelijke ordening (GECORO) willen de mening van de Mortselaar weten over wonen, leven en werken in Mortsel. Op donderdag 22 februari wordt iedereen uitgenodigd om rond de tafel te komen zitten voor een gesprek over het thema voorzieningen en infrastructuur. Mortsels acteur en cabaretier Johan Petit zorgt voor de inleiding. Vzw De Wakkere Burger zal uitdagende stellingen voorschotelen met als doel een inspiratienota op te maken voor het volgende stadsbestuur. Afspraak volgende donderdag vanaf 19 uur in Kunstencentrum Kaleidoscoop in Molenstraat 50. (BSB)