Stadsbestuur vraagt raad aan burgers: iedereen kan op nieuw online platform ‘Mortsel Bestuift’ ideeën plaatsen Kersverse schepen voor participatie voorziet jaarlijkse subsidie van 25.000 euro voor burgerinitiatieven Sander Bral

24 januari 2019

15u20 0 Mortsel Altijd al een goed idee gehad om het zwerfvuil aan te pakken of het ondernemerschap in Mortsel te promoten? Dan kan je vanaf vrijdag je ingevingen en bezorgdheden kwijt op het nieuwe online platform ‘Mortsel Bestuift’. Het bestuur zal op basis van die input het meerjarenplan opstellen voor de komende zes jaar.

Steve D’Hulster legde begin deze maand voor sp.a - I Love Mortsel niet enkel de eed af als schepen voor klimaat en openbare werken, mobiliteit, Fort 4 en communicatie maar ook voor participatie. Een primeur voor Mortsel. “In de vorige legislatuur was ik al schepen voor communicatie en inspraak maar we hebben nu bewust gekozen voor de term participatie”, ligt D’Hulster toe. “We willen verder gaan dan enkel goed informeren en luisteren naar de bekommernissen van onze bewoners. We willen de Mortselaar oproepen om zelf mee te gaan nadenken over de toekomst van onze stad en zelf met initiatieven naar buiten komen.”

Toekomstdag

Om dat bij de burger los te krijgen, lanceert het bestuur vrijdag het online platform Morstel Bestuift. Twee maanden lang krijgen Mortselaars de kans om hun ideeën op die website te plaatsen. Eind maart worden die ideeën gezamenlijk besproken op de Toekomstdag in de nieuwe Parkschool en zullen ze mee de basis vormen van het meerjarenplan voor de huidige legislatuur.

“We zijn er ons van bewust dat niet elke Mortselaar snel toegang heeft tot een computer of internet”, benadrukt D’Hulster. “Op publieke events en op publieke diensten hebben we flyers rondgedeeld en achtergelaten met een afscheurstrook. Daarop kunnen bewoners hun bedenkingen noteren en binnenbrengen of via post versturen. Ook ideeën die mondeling tot bij ons komen of op een ander stuk papier, worden opgenomen op ons online platform. Verder zullen we ook zogenoemde rondetafelmomenten organiseren voor bijzonder doelgroepen. Dan gaan we samen met bijvoorbeeld jongeren, bewoners van woonzorgcentra en nieuwkomers rond de tafel zitten zodat we ook hun stem kunnen horen.”

25.000 euro te verdelen

Met de nieuwe schepenbevoegdheid komt ook een potje om te verdelen. “Onder de noemer Ideeënfabriek budgetteren we minstens 25.000 euro per jaar voor burgerinitiatieven”, gaat D’Hulster verder. “Mortselaars die een meerwaarde kunnen bieden op vlak van cultuur, klimaat, sociale cohesie of andere thema’s die onze stad beter kunnen maken, komen in aanmerking. Voordien was er geen duidelijk budget voor dat soort initiatieven en moesten we gaan grabbelen bij bijvoorbeeld het sport- of cultuurbudget.”

Voor Mortsel Bestuift is het stadsbestuur tijdens de vorige legislatuur al in zee gegaan met de organisaties Levuur, specialist in burgerparticipatie, en Tree Company, verantwoordelijk voor het online platform. In november was er al een eerste infomoment en vrijdag wordt de website gelanceerd. Zaterdag 30 maart volgt de collectieve Toekomstdag in de nieuwe Parkschool van 13u00 tot 17u00 zodat nadien een meerjarenplan kan opgesteld worden dat de basis vormt voor het nieuwe bestuur tot en met 2025.