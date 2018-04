Stad zoekt nieuwe uitbaters loods BAR4 VIERDE EDITIE VAN POPULAIRE ZOMERBAR MOGELIJK DE LAATSTE SANDER BRAL

21 april 2018

03u10 0 Mortsel Het team achter de succesvolle zomerbar BAR4 kijkt met gemengde gevoelens uit naar de vierde editie volgende week vrijdag aan Fort 4. De stad lanceerde onlangs een oproep naar nieuwe uitbaters waardoor de toekomst voor BAR4 onzeker is.

Organisatie B&S-Fabriek is weer volledig klaar om van start te gaan met zijn jaarlijkse zomerbar. Komende vrijdag wordt de aftrap gegeven aan de loods van Fort 4. "We willen er weer een spetterende zomer van maken, maar hebben er een dubbel gevoel bij", legt organisator Myra Van Tuel uit. "De loods wordt uitgebaat door de stad en wij zijn al vier jaar consessiehouders. Maar onlangs lanceerde het bestuur een oproep naar horeca-uitbaters voor een nieuwe consessie voor de periode 2019-2021. En dat kan het einde betekenen voor BAR4. Dat zou enorm treurig zijn want wij hebben de bar vanuit het niets uit de grond gestampt. Bovendien hebben we al enorm geïnvesteerd in de loods. Wij gaan er alles aan doen om de toekomst van BAR4 te verzekeren door een sterke kandidatuur aan het gemeentebestuur te bezorgen waaruit blijkt dat wij de ervaring en de goesting hebben om ons succesverhaal verder te zetten."





"De huidige consessie-overeenkomst bestond uit drie jaar met telkens een mogelijke verlenging van drie jaar", reageert Koen Dehaen (N-VA), schepen van patrimonium en evenementen. "Die is dus vorig jaar al afgelopen. We hebben toen in onderling overleg met de uitbaters beslist om de overeenkomst te verlengen met één jaar en niet drie. We hebben samen met het Kempens Landschap van het provinciebestuur en ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (PMV) grootse plannen met de site. Op advies van die instanties hebben we de consessie terug open getrokken zodat er bijvoorbeeld op zoek kan gegaan worden naar uitbaters van een nieuw restaurant of taverne. Concrete plannen zijn er nog niet maar prioritair is de opknapping van het fort en de groene omgeving."





WK-dorp

"Wij zullen de kandidatuur van de huidige consessiehouders met open armen ontvangen", benadrukt Dehaen. "Ik heb hun project van bij de start gevolgd en ons bestuur is er altijd heel tevreden over geweest."





BAR4 start op vrijdag 27 april en sluit af met een slotweekend van 7 tot en met 9 september in de loods aan Fort 4. "Er staat weer enorm veel op het programma", besluit Myra van BAR4. "Onze grootste blikvanger moet ons WK-dorp zijn waarbij we niet één maar twee gigantische schermen zullen plaatsen om de wedstrijden van de Rode Duivels te kunnen volgen."





Geïnteresseerde consessiehouders moeten hun dossier indienen in mei. In juni zal een jury met onder anderen de burgemeester en een afgevaardigde van het Kempens Landschap de knoop doorhakken.