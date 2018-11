Stad nodigt bewoners uit voor infomarkt Stadsterras Eerste spade gaat voorjaar 2019 in de grond Sander Bral

23 november 2018

11u46 0 Mortsel Het project Stadsterras van het stadsbestuur en partners op de site Mortsel Oude-God staat eindelijk voor de deur. Het omvat vijf woonblokken, een centrum voor volwassenenonderwijs, zakenruimtes en een ondergrondse parking rond een groen plein. 1 december volgt een infovergadering.

Vanaf het voorjaar ontwikkelen DMI Vastgoed, bouwwerken Democo en de stad Mortsel het project Stadsterras. De gebouwenclusters worden rondom een groen verkeersluw plein aangelegd dat het centraal gelegen Gemeenteplein moet verbinden met het nieuwe stadspark Oude-God. “Het Stadsterras is na het nieuwe park, de nieuwe Parkschool, kinderopvang De Rode Kubus en de scoutslokalen de laatste fase in onze nieuwe groene long in het centrum”, klinkt het bij het stadsbestuur.

“Zoals een terras de verbinding maakt tussen woning en tuin zal het Stadsterras de verbinding zijn tussen het groene park en het stedelijke centrum. Het Stadsterras moet een woon-, werk-, leer- en leefomgeving maken die een echte meerwaarde is voor de stad. Er zal ruimte zijn voor een mix van wonen en sociaal wonen en voor het volwassenenonderwijs LBC-NVK, dat dringend nood had aan nieuwe infrastructuur, wordt er een nieuwe school gebouwd. De nieuwe commerciële ruimtes moeten het aanbod en de aantrekkingskracht van ons zakencentrum versterken. Bewoners en bezoekers zullen hun wagen in een grote ondergrondse parking kunnen parkeren. Daar komen ook plaatsen voor ouders om hun kinderen af te zetten en op te halen van de Parkschool. Het groene plein waarrond de nieuwe gebouwen komen, zal verkeersluw gemaakt worden.”

Bij de originele plannen van het Stadsterras zou de oude Sint-Ludgardisschool mogelijk afgebroken worden. Verschillende Mortselaars, oppositiepartijen en de heemkundige kring stonden daardoor op hun achterste poten door het historisch sentiment achter de voorgevel van het gebouw. Die is niet enkel het gezicht van het gemeenteplein maar ook het symbool van het bombardement op Mortsel op 5 april 1943, waarbij 936 doden vielen waarvan 209 schoolkinderen. In januari besliste het stadsbestuur al dat de gevel te waardevol is om af te breken.

“We gaan zelfs nog verder door het volledige gebouw te behouden”, benadrukt het bestuur. “Het wordt omgevormd tot een plek om te wonen met zakenruimtes. In de binnentuin zullen ook de mooie lindebomen bewaard worden. Dat is bouwen voor de toekomst met respect voor het verleden.”

In totaal komen er ongeveer 130 wooneenheden bij waarvan 17 sociale woningen. In de ondergrondse parking is plaats voor 250 wagens en 600 fietsen. Het project zal ongeveer 1,2 hectare publieke ruimte innemen. Begin 2019 gaat de eerste spade in de grond. Het Stadsterras moet volgens plan opgeleverd worden in 2025.

Het stadsbestuur nodigt Mortselaars en alle andere geïnteresseerden uit op een infomarkt op zaterdag 1 december. De projectverantwoordelijken zijn aanwezig om alle vragen te beantwoorden. De infomarkt is vrij te bezoeken tussen 10u00 en 16u00. Elk half uur vertrekt er een begeleide wandeling over de site die een half uur duurt.